“الصحة”‬⁩: إحالة عدد من مشاهير مواقع التواصل إلى “النيابة”

أعلن الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية ب‍وزارة الصحة، د.عبدالله البدر، عن إحالة مجموعة من “مشاهير” مواقع التواصل وغيرهم إلى “النيابة العامة” لإعلانهم عن منتجات صحية غير مرخص الإعلان عنها من الوزارة.

وأكد في تصريح صحافي، أن المنتجات الصحية التي تم الإعلان عنها من قبل مجموعة من مشاهير مواقع التواصل غير مرخص الإعلان عنها من قبل الوزارة مما يعد مخالفة لقانون تنظيم الإعلان عن المواد المتعلقة بالصحة، والذي يحظر بغير ترخيص من وزارة الصحة الإعلان عن طريق أي وسيلة إعلامية عن الأدوية البشرية أو البيطرية، أو الخلطات أو التركيبات النباتية أو الحيوانية أو الكيميائية أو الغذائية الخاصة ذات التأثير الصحي بدعوى أنه للعلاج أو التأثير في الشكل أو المظهر أو لإنقاص الوزن وغير ذلك.

وأشار د.البدر إلى أن من يخالف قانون تنظيم الإعلان عن المواد المتعلقة بالصحة يعاقب حسب القانون ٣٨ / ٢٠٠٢ بالحبس بمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 1000 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.

ونوه د.البدر إلى أن المنتجات الصحية من أدوية ومستحضرات صحية وأجهزة ومستهلكات طبية التي يتم تسجيلها في ادارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية تحتاج أيضا إلى ترخيص من قبل اللجنة المختصة في قطاع الرقابة الدوائية والغذائية للإعلان عنها وإن كانت مسجلة.

ودعا د.البدر المواطنين والمقيمين إلى عدم الانجرار وراء الإعلانات الصحية على مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما التي تعرض من قبل المشاهير مما يعرض حياتهم للخطر، وأخذ المعلومات الصحية من أهل الاختصاص.