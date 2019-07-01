وافق مجلس الأمة الكويتي اليوم الاثنين في المداولتين الأولى والثانية على مشروع قانون في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية الجعفرية.

وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون بمداولته الأولى في جلسة المجلس الخاصة بموافقة 49 عضوا وعدم موافقة خمسة أعضاء من اجمالي الحضور البالغ عددهم 54 عضوا.

وأظهرت نتيجة التصويت على مشروع القانون بمداولته الثانية موافقة 48 عضوا وعدم موافقة ثمانية أعضاء من اجمالي الحضور البالغ عددهم 56 عضوا.

وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته الخاصة إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن الاقتراحين بقانونين في شأن الأحوال الشخصية الجعفرية.