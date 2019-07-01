أعلنت بلدية الكويت اليوم الاثنين عن تركيب 124 إعلانا توعويا في جميع المحافظات تدشينا لحملة (اطمئن) التوعوية التي تهدف للحد من ظاهرة سكن العزاب في السكن الخاص والنموذجي.

وأكد مدير إدارة العلاقات العامة بالإنابة بالبلدية محمد المطيري في بيان صحفي جدية عمل لجنة متابعة ظاهرة سكن العزاب التي أنهت استعدادات فرقها الميدانية التابعة لادارات الرقابة الهندسية بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة لاتخاذ كافة الاجراءات.

وأضاف المطيري أن تلك الاجراءات ستكون كفيلة بإخلاءالمنازل المخالفة التي يقطنها العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي تطبيقا للمرسوم بقانون رقم (125 لسنة 1992) الخاص بشأن حظر سكن غير العائلات في السكن الخاص والنموذجي.

وأوضح أن حملة (اطمئن) مستمرة طوال شهري يوليو الحالي وأغسطس المقبل متضمنة محاور رئيسة تستهدف توعية المواطنين والمقيمين للحد من ظاهرة سكن العزاب في المناطق السكنية والآثار السلبية التي باتت تؤرق الجميع فضلا عن ما تسببه من ضغط على البنية التحتية والكهرباء والماء والضوضاء.

وذكر أن الحملة تهدف أيضا إلى تسليط الضوء على جهود الأجهزة الرقابية في المحافظات الست لتطبيق القانون وايصال رسالة للمجتمع بأن البلدية جادة في معالجة ملف العزاب بكل حزم وبلا تهاون بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة.

وأفاد المطيري بأن البلدية تولي اهتماما كبيرا في توعية المجتمع للحد من ظاهرة سكن العزاب في السكن الخاص عبر تركيب الإعلانات في الشوارع والطرق والتقاطعات بالمحافظات الست التي تحث الجميع على الإبلاغ عن سكن العزاب في السكن الخاص ما يسهم في تطبيق القانون فضلا عن أن إخلاء ملاك العقارات العزاب يجنبهم قطع التيار الكهربائي.

ولفت إلى أن الاعلانات ال124 موزعة على جميع المحافظات حيث تم تركيب 20 إعلانا بمحافظة حولي و42 إعلانا بمحافظة العاصمة في حين تم تركيب تسعة إعلانات بمحافظة مبارك الكبير و 15 إعلانا بمحافظة الأحمدي إلى جانب تركيب 22 إعلانا بمحافظة الفروانية و16 إعلانا بمحافظة الجهراء.