أعلنت الهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويتية اليوم الاثنين عن توصيات تتعلق برفع الحظر عن استيراد مواد ومنتجات غذائية من عدة دول.

‏وقال أمين سر اللجنة العليا ‏لسلامة الأغذية بالهيئة عادل السويط في بيان صحفي إن اللجنة أوصت باجتماعها السادس للعام الحالي رفع الحظر عن استيراد مواد أو منتجات غذائية من كل من كينيا وهنغاريا (المجر) وماينمار وذلك لاسباب محددة.

وأوضح السويط أن وزارة التجارة والصناعة قررت رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحم (المجترات) الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة بكافة أنواعها ومنتجاتها ومشتقاتها من كينيا بسبب انتهاء كل من مرض الجمرة الخبيثة ومرض حمى الوادي المتصدع لديها”.

وأضاف أن (التجارة) قررت أيضا رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم المجترات الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة بكافة أنواعها ومنتجاتها ومشتقاتها من هنغاريا (المجر) بعد سيطرتها على مرض الجمرة الخبيثة.

وأشار الى أن الوزارة أقرت أيضا رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الأبقار والأغنام والماعز الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة بكافة أنواعها ومنتجاتها ومشتقاتها من ماينمار بعد سيطرتها على مرض الجمرة الخبيثة.

وأنشئت هيئة الغذاء بقانون رقم 112 لسنة 2013 حدد اختصاصاتها بما يتصل بالغذاء والتغذية ومنها تقرير البرامج والسياسات واللوائح المعنية بتعزيز تغذية المجتمع بهدف الحد من انتشار الأمراض غير المعدية.