بعد غياب ستة شهور عاد سمك الميد أحد الأسماك المفضلة لدى الكويتيين إلى السوق من جديد عقب رفع الحظر عن صيده من قبل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

وافتتح المزاد اليوم الاثنين في سوق السمك لبيع الميد تمام الساعة 45ر3 مساء وتعالت الأصوات وأصبح السوق كخلية نحل للباعة والمشترين ممن افتقدوا طعم الميد طيلة تلك المدة ليصل سعر سلة الميد ما بين 30 و36 دينارا كويتيا (نحو 99 الى 118 دولارا أمريكيا) عند الإنطلاقة وانخفض ل25 دينارا (نحو 82 دولارا) بعد ساعة واحدة فقط.

ويستمر صيد سمك الميد فترة تقرب من ستة شهور ليعود حظر صيده مجددا بقرار من (هيئة الزراعة) وذلك بهدف المحافظة على الثروة السمكية في البلاد.