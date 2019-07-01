دعت القنصلية العامة لدولة الكويت في هونغ كونغ ومكاو الرعايا الكويتيين المقيمين والزائرين لهونغ كونغ الى الابتعاد عن مناطق مركز المدينة مع استمرار المظاهرات التي تشهدها هونغ كونغ منذ أسابيع.

وحددت القنصلية في بيان لها اليوم الاثنين مناطق مركز المدينة وهي (سنترال) و(ادميريلتي) و(وان شاي).

كما دعا بيان القنصلية الرعايا الكويتيين الى الابتعاد عن بالقرب المباني الحكومية والمجلس التشريعي و الاتصال برقم الطوارئ عند الحاجة 9821 1669.