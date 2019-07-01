وفيات الاثنين 1 يوليو 2019

لولوة داود سليمان البريكان، أرملة الشيخ: خليفة عبدالله صباح المحمد الصباح، 80 عاما، «تشيع التاسعة صباح غد الثلاثاء»، الرجال: ديون أسرة آل صباح، قصر بيان، «العزاء يوم واحد فقط الثلاثاء»، ت: 25398888، النساء: الدعية، ق5، ش60، م9، «العزاء ثلاثة أيام»، ت: 99071120.

سعاد عباس علي الهزيم، زوجة: طالب جاسم الحميدي، 61 عاما، «شيعت»، الرجال: حسينية الائمة «الهزيم»، المنصورية، ت: 99669290، النساء: الدعية، ق1، ش14، م14، ت: 22563408.

حامد يوسف السيد هاشم الغربللي، 76 عاما، «شيع»، الرجال: ديوان الغربللي، الشامية، ق1، ش10، م3، ت: 55208000، النساء: مشرف، ق3، ش5، م19، ت: 25390396.

ضيف الله رشدان بنيان المطيري، 90 عاما، «شيع»، الرجال: الرابية، ق4، ش2، م55، ت: 66666188، النساء: صباح السالم، ق10، الشارع الاول، ج14، م19.

صفية محمد احمد يوسف، 54 عاما، «شيعت»، الرجال: الزهراء، ق1، ش103، م27، ت: 99387773، النساء: العقيلة، ق2، ش209، م16، ت: 97417999.

زايد علي الفديع العدواني، 82 عاما، «شيع»، الرجال: العمرية، ديوان العدواين، مقابل نادي التضامن، ت: 67083822، النساء: العمرية، ق4، ش2، م10.

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