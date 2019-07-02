تأهل منتخبا الجزائر والسنغال اليوم الاثنين الى دور ال16 ضمن منافسات المجموعة الثالثة لبطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا في مصر.

وفاز في المباراة الاولى الجزائر على نظيره التنزاني بثلاثة اهداف دون رد عبر اسلام سليماني في الدقيقة ال34 وادم اوتاس في الدقيقتين 39 و46 من زمن المباراة ليتصدر الجزائر المجموعة الاولى بالعلامة الكاملة فيما حلت تنزانيا رابعا.

وفي المباراة الثانية تغلب منتخب السنغال على نظيره الكيني بذات النتيجةليخطف المركز الثاني برصيد ست نقاط فيما حلت كينيا ثالثا بثلاث نقاط.

واحرز الهدف الاول للمنتخب السنغالي اسماعيلا سار في الدقيقة ال63 ثم اضاف ساديو ماني الهدف الثاني في الدقيقة ال72 والهدف الثالث عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة ال78.

وشهدت المباراة التي جمعت السنغال وكينيا حالة طرد عندما تلقى اللاعب الكيني فليمون اوتيتو البطاقة الحمراء الدقيقة ال69.

ووفقا لنظام البطولة يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من المجموعات الست لدور ال16 إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات حصلوا على المركز الثالث.