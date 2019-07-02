ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 53 سنتا في تداولات أمس ليبلغ 29ر66 دولار أمريكي مقابل 76ر65 دولار للبرميل في تداولات الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط أمس الاثنين عقب تمديد منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) تخفيضات الإنتاج حتى مارس المقبل لكن استمرار المخاوف من تخمة المعروض قلصت مكاسب أسعار النفط.

وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 32 سنتا ليصل عند التسوية الى مستوى 06ر65 دولار كما ارتفع سعر برميل النفط الخام الأمريكي 62 سنتا ليصل عند التسوية الى مستوى 09ر59 دولار.