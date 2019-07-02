فيدرر ونادال يظهران في جدول ثاني أيام ويمبلدون

يترقب عشاق الكرة الصفراء الظهور الأول لكل من النجم السويسري روجر فيدرر وغريمه الإسباني رافائيل نادال، في ثاني أيام بطولة ويمبلدون، اليوم الثلاثاء، والذي سيشهد أيضًا الظهور الأول لكل من دومينيك ثيم وكي نيشيكوري.

ويستهل فيدرر مشواره في البطولة التي يحمل الرقم القياسي في عدد الألقاب بها بواقع 8 تتويجات، بمواجهة الجنوب أفريقي لويد هاريس، والذي يشارك للمرة الأولى في الجدول الرئيسي لويمبلدون.

أما فيدرر فحقق 95 انتصارا وتعرض لـ12 هزيمة طوال مسيرته في ويمبلدون، وهو اللاعب الوحيد في العصر الحديث الذي سيشارك اليوم للمرة الـ21 على التوالي في البطولة، ولم يسبق وأن خسر النجم السويسري في الدور الأول منذ عام 2000.

وبدوره يخوض رافائيل نادال اليوم، أول مباراة منذ تتويجه بلقب رولان جاروس للمرة الـ12 في مسيرته الإحترافية، ويستهل مشواره بمواجهة الياباني يوتشي سوجيتا.

ويتميز الياباني باللعب على الأراضي العشبية والتي توج عليها بلقبه الوحيد طوال مسيرته الاحترافية، والذي أتى منذ عامين في بطولة أنطاليا.

وتمكن نادال من الفوز بلقب البطولة مرتين من قبل، ووصل إلى المباراة النهائية 5 مرات، وودع نسخة العام الماضي من نصف النهائي في مباراة ماراثونية أمام نوفاك ديوكوفيتش.

ومن جانبه، يخوض النمساوي دومينيك ثيم أيضًا أول مباراة له منذ خسارته نهائي رولان جاروس، حيث يواجه الأمريكي سام كويري والذي سبق وأن وصل إلى نصف نهائي ويمبلدون في عام 2017 من قبل، وحل وصيفًا في بطولة إيستبورن على الملاعب العشبية الأسبوع الماضي.

ويتفوق ثيم في المواجهات المباشرة (3-1)، إلا أن مواجهة اليوم هي الأول بين الثنائي على الملاعب العشبية.

ويواجه الياباني كي نيشيكوري نظيره البرازيلي تياجو مونتيرو، ووصل الياباني إلى الأسبوع الثاني في بطولات الجراند سلام 11 مرة في آخر 12 مشاركة له، وحقق أفضل نتائجه في ويمبلدون العام الماضي بالوصول إلى ربع النهائي.

ومن المباريات البارزة في الدور الأول اليوم، يواجه الأمريكي جون إيسنر نظيره النرويجي كاسبر رود، ويخوض إيسنر أول مباراة له منذ خسارته نهائي بطولة أمام ميامي بعدما تعرض لإصابة في قدمه اليسرى.

كما يواجه الإيطالي فابيو فونيني نظيره الأمريكي فرانسيس تيافوي، ويصطدم الكرواتي مارين سيليتش بالفرنسي أدريان مانارينو.