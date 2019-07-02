توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية بالإدارة العامة للطيران المدني أن تشهد البلاد رياحا نشطه خلال الأيام المقبلة تتراوح سرعتها بين 55 وأكثر من 60 كيلومترا في الساعة تكون مثيرة للغبار وتنخفض معها الرؤية الأفقية.

وقال رئيس قسم التنبؤات الملاحية في (الأرصاد) ضرار العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء إن خرائط الطقس والنماذج العددية التابعة للطيران المدني تظهر تأثر البلاد اليوم وخلال الأيام المقبلة نشاط الرياح الشمالية الغربية والمتوقع أن تزيد سرعتها عن 60 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار قد تنخفض معها الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر خصوصا على المناطق المكشوفة.

وأضاف العلي أنه من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال 72 ساعة القادمة ما بين 44 و48 درجة مئوية والصغرى ما بين 30 و34 درجة مئوية ليكون الطقس بصفة عامة حارا إلى شديد الحرارة نهارا وحارا نسبيا خلال ساعات الليل.

ودعا مرتادي البحر إلى توخي الحيطة والحذر من ارتفاع الأمواج الى أكثر من 6 اقدام كذلك قائدي المركبات خصوصا على الطرق السريعة البرية من انخفاض الرؤية المفاجئ والرمال الزاحفة (السافي).

واوضح انه على المواطنين والمقيمين متابعة النشرات والتنبيهات والتحذيرات الجوية من خلال تطبيق إدارة الارصاد الجوية للهواتف الذكية وكذلك عبر حسابات التواصل الاجتماعي (kuwaitmet) والموقع الخاص بإدارة الأرصاد الجوية (met.gov.kw).