وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته الخاصة اليوم الثلاثاء على ثلاثة مشاريع قوانين بشأن اتفاقية مع لبنان حول النقل البري الدولي للركاب والبضائع وبرتوكولين لاتفاقيتين دوليتين إحداها لخطوط التحميل والأخرى لسلامة الأرواح في البحار.

وجاء نتيجة التصويت على مشاريع القوانين في المداولة الأولى بموافقة 52 عضوا وعدم موافقة ثلاثة من اجمالي الحضور البالغ عددهم 55 عضوا.

وأظهرت نتيجة التصويت على مشاريع القوانين في المداولة الثانية موافقة 50 عضوا وعدم موافقة ثلاثة من اجمالي الحضور البالغ عددهم 53 عضوا.

وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته إلى مناقشة تقارير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية أحدها بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة الجمهورية اللبنانية حول النقل البري الدولي للركاب والبضائع.

وناقش ايضا تقريرين آخرين للجنة أحدهما بالموافقة على الانضمام لبروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 والاخر بالموافقة على الانضمام لبروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974.

كما أحال المجلس إلى الحكومة تقرير اللجنة عن تكليفها الاطلاع على مدى فعالية القروض التي يقدمها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في خدمة السياسة الخارجية للدولة ومدى استفادتها من هذه القروض في دعم علاقاتها بالدول المقترضة وبيان النسبة الفعلية لما يتم سداده من هذه القروض.

ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم الجلسة الخاصة على أن تعقد جلسة خاصة غدا الأربعاء.