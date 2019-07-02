اعلنت السفارة الأمريكية لدى البلاد اليوم الثلاثاء عن تخصيص يومين لاستقبال الطلبة الراغبين باستخراج تأشيرات دراسية وذلك في 16 يوليو الجاري و6 أغسطس المقبل.

وقال القسم القنصلي في السفارة في بيان صحفي ان هدف هذه الخطوة دعم الطلبة الكويتيين الدارسين في الولايات المتحدة والذين يخططون للدراسة فيها من خلال منحهم الأولوية في الأيام المذكورة بعد أن يقوم الراغب بتعبئة طلبات التأشيرة الالكترونية.

واضاف البيان ان تشجيع الطلبة على مواصلة دراستهم في الولايات المتحدة يعد من أهم أولويات البعثة الدبلوماسية الأمريكية لافتا الى انه على الرغم من توفير القسم القنصلي مواعيد خاصة بالطلبة بشكل يومي فإنه تم توفير مئات المواعيد الاضافية لتأشيرات الطلبة خلال اليومين المحددين.

واكد ضرورة زيارة الطلبة للموقع الإلكتروني www.ustraveldocs.com لتقديم طلبات التأشيرة وحجز موعد المقابلة وإحضار ورقة القبول الجامعي (I-20) وايصال دفع رسوم ال-SEVIS (نظام معلومات الطلاب وتبادل الزوار) يوم المقابلة داعيا الطلبة وذويهم لمتابعة السفارة على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على المستجدات.