أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس بعثة الحج الكويتية فريد عمادي بدء تسجيل الحجاج من المقيمين بصورة غير قانونية بعد موافقة السلطات السعودية على تمكين الف حاج منهم لاداء موسم حج هذا العام.

وأضاف عمادي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء أنه يمكن التسجيل من خلال رابط الحج الالكتروني بدءا من اليوم ولمدة 7 ايام واختيار الحملة المناسبة ورفع صور الجوازات وغيرها من البيانات المطلوبة.

وذكر أن الوزارة قامت بالتجهيزات اللازمة لتمكين المقيمين بصورة غير قانونية من أداء فريضة الحج واختيار الحملات المناسبة حيث تم جلب عروض أسعار والترسية على أقل الأسعار بمبلغ 1180 دينار (نحو 500ر3 آلاف دولار) ولا يتجاوز السعر 1300 دينار (نحو 900ر3 دولار) للحاج.

وأكد فتح الرابط لمدة 7 أيام حتى يتسنى لجميع الراغبين من التسجيل دون وجود ضغط لعامل الوقت والخوف من انتهاء فترة التسجيل مبينا ان الرابط سيستقبل من لم يسبق لهم أداء فريضة الحج على ان لا يقل العمر عن 30 سنة وستكون الأولوية للأكبر سنا.

وبين أن الوزارة بذلت جهودا منذ نهاية العام الماضي وبعد انتهاء موسم الحج مباشرة للحصول على موافقة الحج للمقيمين بصورة غير قانونية وتم تقديم عدة طلبات وعقدت عدة اجتماعات واتصالات متبادلة بهذا الشأن وتكللت الجهود بالنجاح والحصول على الموافقة لعدد الف حاج مؤكدا أن الجهود جارية للحصول على موافقة للعمرة.

وتقدم عمادي بالشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورعاه على موافقته الكريمة على تمكين المقيمين بصورة غير قانوية من أداء فريضة الحج لهذا العام.