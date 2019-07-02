وفيات الثلاثاء 2 يوليو 2019

علي عثمان علي أبوقماز، «77 عاماً»، شيع، للرجال: غرب مشرف، ق3، ش315، م16، للنساء: النزهة، ق1، شارع الثعالبي، ج15، م13، ت: 99662640.

سلمان راشد سعيد العقروقة، «58 عاماً»، شيع، للرجال: بيان، ق6، ش5، ج2، م22، للنساء: الفنيطيس، ق5، ش504، م87، ت: 69997901 – 99994678 – 97757759.

سعاد رمضان محمد الخليفة، زوجة عبدالكريم سلمان إبراهيم، «61 عاماً»، شيعت، للرجال: مسجد الوزان، غرب مشرف، للنساء: الجابرية، ق9، ش22، م95، ت: 60090690 – 66648333.

رقية سالم براك الصواغ، «52 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الأربعاء، للرجال: جابر العلي، ق7، ش25، م3، للنساء: العدان، ق2، ش63، م1، ت: 99057788.

ضويحي بدر بن رميح، «62 عاماً»، شيع، للرجال: خلف صناعية الجهراء، للنساء: سعد العبدالله، ق8، ش859، م57، ت: 51727378 – 99992532.