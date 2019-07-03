تأهل منتخبا مالي وتونس اليوم الثلاثاء إلى دور ال16 ضمن منافسات المجموعة الخامسة لبطولة أمم أفريقيا ال32 لكرة القدم المقامة حاليا في مصر.

وفاز في المباراة الأولى منتخب مالي على نظيره الأنغولي بهدف دون رد أحرزه اللاعب أمادو هايدارا في الدقيقة 37 من زمن المباراة ليحل في صدارة المجموعة برصيد سبع نقاط فيما حل المنتخب الأنغولي بالمركز الثالث برصيد نقطتين.

وفي نفس المجموعة تعادل منتخبا تونس وموريتانيا سلبيا ليحتل تونس المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط فيما جاء منتخب موريتانيا رابعا بنقطة واحدة.

ووفقا لنظام البطولة يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من المجموعات الست لدور ال16 إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات حصلوا على المركز الثالث.