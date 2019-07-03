الحركة التقدمية الكويتية تصدر تقريرها السنوي حول الأوضاع المحلية والتطورات الراهنة

أصدرت الحركة التقدمية الكويتية تقريرها السنوي الذي تناول الأوضاع السياسة المحلية الراهنة والتطورات الجارية لعام 2019.

واستعرض التقرير العديد من الجوانب مثل استمرارية نهج السلطة تجاه الحريات العامة واستخفافها بالدستور واتجاهات الحكومة الاقتصادية المتبنية للنهج النيوليبرالي المتحيز نحو كبار الرأسماليين وتفشي الفساد اضافة الى تناول سياسة الدولة الخارجية.

وهذا نص التقرير:

التقرير السياسي