وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته الخاصة اليوم الأربعاء على إحالة خمسة تقارير للجان تحقيق برلمانية إلى النيابة العامة.

والتقارير الخمسة هي تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات وزارة الصحة بشأن التجاوزات المالية والقانونية والإدارية.

وتقرير لجنة المرافق العامة البرلمانية عن التحقيق في عجز البنية التحتية لاستيعاب الأمطار التي شهدتها البلاد في شهر مارس من عام 2017.

وتقرير لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بصفتها لجنة تحقيق بشأن تصميم مصفاة الزور ومجمع البتروكيماويات المرتبط بها.

إضافة إلى تقرير لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بصفتها لجنة تحقيق بشأن تخصيص حيازات زراعية وجواخير من قبل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

وتقرير لجنة التحقيق البرلمانية بشأن حادثة الأمطار واستعدادات الأجهزة المعنية بالدولة في التصدي لموسم الأمطار وما ترتب عليها من أضرار إضافة إلى معالجة آثار موجة الأمطار في مدينة صباح الأحمد السكنية.

وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته الخاصة اليوم إلى بند تقارير اللجان البرلمانية عن طلبات التحقيق.