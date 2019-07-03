وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته الخاصة اليوم الأربعاء على إحالة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية بشأن ضوابط وقواعد القبول بإدارة الفتوى والتشريع إلى الحكومة.

ورفض المجلس إحالة تقرير لجنة حقوق الإنسان البرلمانية عن تكليف المجلس بالتحقيق في الجوازات المزورة التي تخص فئة من المقيمين بصفة غير قانونية إلى الحكومة.

ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم الجلسة الخاصة بعد انتهاء المجلس من مناقشة بند تقارير اللجان البرلمانية عن طلبات التحقيق.