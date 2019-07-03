صدر مرسوم بفض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة الكويتي.

وتلا المرسوم رقم 145 لسنة 2019 بشأن فض دور الانعقاد الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري في جلسة المجلس الختامية اليوم الأربعاء.

ونص المرسوم على الآتي: “بعد الاطلاع على الدستور وعلى المرسوم رقم 248 لسنة 2018 بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا بالآتي: مادة أولى: يفض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة اعتبارا من نهاية جلسة يوم الأربعاء 30 شوال سنة 1440 هجرية الموافق 3 يوليو سنة 2019 ميلادية.

مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة وينشر في الجريدة الرسمية.

ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم الجلسة الختامية لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي ال15 على أن يعود المجلس إلى الانعقاد في شهر أكتوبر المقبل.