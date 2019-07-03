وفيات الاربعاء 3 يوليو 2019

زهرة علي حسين محمد بوعباس، أرملة خضير نجم عبدالله بوعباس، «67 عاماً»، شيعت، للرجال: المنصورية، حسينية الأوحد، ق1، للنساء:‍ الدسمة، ق5، ش59، م9، العزاء عصراً، ت: 99656493 – 99844657.

فضيلة علي محمد الصقعبي، زوجة خالد محمد الصقعبي، «65 عاماً»، شيعت، للرجال: النزهة، ديوان الصقعبي، ق2، شارع ناصر إبراهيم الصقعبي، للنساء: مشرف، ق4، ش8، م14، ت: 66329970 – 66063636 – 25390311.

محمد خالد سعود البراك، «7 أعوام»، شيع، للرجال: صباح السالم، ق5، ش1، م9، للنساء: الدعية، ق1، ش13، م11، ت: 99277570 – 66661161.

خليل أحمد طلاع القديري، «54 عاماً»، شيع، للرجال: الدعية، ق4، ش48، م6، للنساء: الشهداء، ق5، ش501، م51، ت: 66161062.

حصة عبدالله المسلم العتيبي، أرملة ماطر مرزوق العصيمي، «84 عاماً»، شيعت، للرجال: خيطان، ق5، شارع ناصر الجبري، ديوان المسلم، للنساء: العدان، ق8، ش11، م27، ت: 99772558 – 50675576.

وداد محمد ملا حسين التركيت، أرملة محمود عبدالله إسحاق التركيت، «81 عاماً»، شيعت، للرجال: ديوان التركيت، الفيحاء، ق1، شارع عبدالعزيز المزيني، ج11، م1، للنساء: بيان، ق2، شارع الثالث، م66، ت: 67779021 – 66333663.

سليمان علي محمد العنزي، «42 عاماً»، التشييع التاسعة صباح الخميس، للرجال: العديلية، ق2، ش24، م6، للنساء: مشرف، ق6، شارع عبدالرحمن الزبن، م8.

أمل علي جولان، زوجة محمد غالب البصيري، «60 عاماً»، التشيبع بعد صلاة عصر الخميس، للرجال: الدعية، مسجد البحارنة، للنساء: القرين، ق4، ش23، م23، ت: 99467090 – 97774625 – 96949511 – 97912675.

بدرية عبدالله مبرك العنزي، أرملة خلف مبروك عبدالمجيد، «71 عاماً»، شيعت، للرجال: الصباحية، ق1، ش15، م11، للنساء‍: شرق الأحمدي، ق3، شارع الرابع، م40، ت: 99339996 – 99839996.