تعادل منتخب الكويت لكرة القدم اليوم الاربعاء مع نظيره العراقي دون اهداف في بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم للناشئين تحت ال16 عاما المقامة في الاردن بمشاركة تسعة منتخبات.

وبهذا التعادل يحصد المنتخب الكويتي اولى نقاطه في المجموعة الثالثة التي تضم كذلك المنتخب السعودي الى جانب المنتخبين الكويتي والعراقي.

وكانت مباريات هذه المجموعة قد انطلقت امس الاول بمواجهة جمعت السعودية والعراق وشهدت فوز السعودية المتصدر بهدف دون مقابل.

ويقابل المنتخب الكويتي نظيره السعودي في مباراته المقبلة بعد غد الجمعة حيث سيتحدد اول هذه المجموعة والمتأهل عنها الى الدور النهائي كما سيتحدد المنتخبين المتصدرين من المجموعتين الاولى والثانية بعد استكمال مباريات الدور الاول من البطولة.

وتوزعت منتخبات البطولة التسعة على ثلاث مجموعات تضم الاولى سوريا ولبنان والبحرين والثانية الاردن وفلسطين وعمان والثالثة السعودية والكويت والعراق.

وشهدت مباريات المجموعة الاولى من البطولة فوز المنتخب السوري المتصدر على نظيره اللبناني بنتيجة (1-0) وتعادل مع نظيره البحريني بهدف لكل منهما.

اما مباريات المجموعة الثانية فشهدت فوز المنتخب الاردني المتصدر على نظيره العماني بهدفين دون رد وتعادل المنتخب الفلسطيني والعماني بهدف لكل منهما.

وينص نظام البطولة على تأهل المنتخبات التي تحتل المركز الاول في المجموعات الثلاث الى الدور النهائي لتلعب فيما بينها بطريقة الدوري من مرحلة واحدة من اجل تحديد المراكز الثلاثة الاولى في البطولة.

اما المنتخبات التي احتلت المركز الثاني في مجموعاتها فستلعب بالطريقة ذاتها على المراكز من الرابع الى السادس في حين تلعب المنتخبات التي احتلت المركز الثالث في مجموعاتها على المراكز من السابع الى التاسع.