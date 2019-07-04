بوفون يعود إلى “السيدة العجوز”

بعد دفاعه عن ألوان باريس سان جرمان، عاد الحارس المخضرم جانلويجي بوفون إلى صفوف يوفنتوس بطل إيطاليا في آخر ثماني سنوات.

وسيكون بوفون (41 عاما) الذي أمضى 17 عاما مع يوفنتوس بديلا للبولندي فويتشي تشيسني.

وتوج بوفون مع “السيدة العجوز” بلقب الدوري الإيطالي تسع مرات، وخاض نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم ثلاث مرات دون أن يحرز لقبه.

وكان سان جرمان بطل فرنسا قد أعلن رحيل بوفون في الخامس من يونيو الماضي، مشيدا ببطل مونديال 2006 “رجل نبيل داخل وخارج الملعب، وزميل استثنائي. نتمنى لك التوفيق للمستقبل”.

وكان العقد الذي وقعه بوفون (176 مباراة دولية) مع بطل الدوري الفرنسي لعام واحد مع خيار تمديده لعام إضافي، لكن الطرفين لم يفعلا هذا البند.

وخاض الحارس الإيطالي 25 مباراة مع سان جرمان في جميع المسابقات، بعدما تناوب مع ألفونس أريولا على حراسة عرين النادي الباريسي الذي اكتفى بلقب الدوري المحلي فقط، فيما خرج خالي الوفاض من المسابقتين المحليتين، وودع مسابقة دوري الأبطال من ثمن النهائي للموسم الثالث تواليا بخسارته إيابا على أرضه 1-3 أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد أن فاز ذهابا في “أولد ترافورد” بهدفين نظيفين.