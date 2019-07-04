مبادرة طريق مكة.. وصول أول فوج من حجاج ماليزيا

وصلت، الخميس، أول رحلة حج من ماليزيا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة لأداء مناسك حج هذا العام. وهي ضمن طلائع الحجاج المستفيدين من مبادرة “طريق مكة”.

وكان في استقبال الحجاج بصالة الوصول مدير جوازات المدينة المنورة العميد بدر بن معيوف المطيري، ومساعد وكيل وزارة الحج والعمرة لشئون الزيارة راكان السباعي، ومدير جمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة أحمد بن علي الغامدي.

وقُدمت للحجاج الماليزيين باقات الورود وأطباق متنوعة من التمور والحلويات، إضافة إلى عدد من عبوات ماء زمزم ثم استقلوا الحافلات متجهين إلى المساكن المعدة لهم دون حمل أي أمتعة أو القيام بأي إجراءات أخرى.

وقال مدير جوازات المدينة المنورة إن المملكة استقبلت أول رحلة لحجاج ماليزيا من مطار كوالالمبور بعد إنهاء إجراءات دخولهم هناك وتسجيل معلوماتهم في الحاسب الآلي وأخذ الخصائص الحيوية، والتأكد من سلامة الوثائق عبر مبادرة طريق مكة.

وأكد المطيري استمرار جوازات منطقة المدينة المنورة في استقبال القادمين لأداء الحج من مواطني الدول المشمولة بمبادرة طريق مكة في حج هذا العام (ماليزيا ، إندونيسيا ، باكستان ، بنغلاديش ، تونس ).