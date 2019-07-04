انشاء مكتب لتوجيه المستثمرين الكويتيين في التشيك

كشف سفير دولة الكويت لدى جمهورية التشيك راشد الهاجري اليوم الخميس عن ان هناك توجها لانشاء مكتب يختص بالمواطنين الكويتيين الراغبين في الشراء او الاستثمار في التشيك.

واوضح السفير الهاجري في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب لقائه محافظ (تبليتسه) هينيك هانزا ان انشاء هذا المكتب الذي ستديره السلطات التشيكية يهدف الى تزويد الراغبين بالاستثمار وشراء العقارات بكافة المعلومات والقوانين المعمول بها ومعرفة حقوق وواجبات المستثمر وسيكون مقره في مدينة (تبليتسه).

واضاف ان الطرفين بحثا خلال اللقاء المعوقات التي تواجه ملاك العقار المستثمرين او من المرضى في مدينة (تبليتسه) التي يمتلك فيها نحو 450 مواطنا عقارات واستثمارات.

واكد حرص السفارة على تذليل كافة العقبات والمعوقات التي تواجه المواطنين بشكل عام والمرضى الكويتيين بشكل خاص لافتا في هذا الصدد الى ان محافظ (تبليتسه) وعد ببذل كافة الجهود من اجل تسهيل الاجراءات امام المواطنين الكويتين تحقيقا للمنفعة المتبادلة وتعزيز المصالح المشتركة بين البلدين.

واشاد السفير الهاجري بعمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين على مختلف الاصعدة والتي تربطهما ايضا اتفاقيات تعاون في مجالات عدة منها الاقتصادية والثقافية والصحية.