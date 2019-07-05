أعلنت وكيلة وزارة الشؤون الاجتماعية بالانابة هناء الهاجري توقيع بروتوكول ثلاثي الأطراف بين الوزارة والاتحاد الكويتي للمزارعين واتحاد الجمعيات التعاونية وذلك بهدف حماية المزارعين ومنافسة منتجاتهم للسلع المستوردة.

وقالت الهاجري في تصريح للصحفيين اليوم الخميس عقب حضورها التوقيع إن البروتوكول يشمل إنشاء شركة مساهمة من قبل الاتحاد الكويتي المزارعين خلال 3 شهور لشراء المنتجات الزراعية من المزارعين وتسويقها لدى الجمعيات التعاونية بغية الحفاظ على الأسعار وتسويق المنتج المحلي.

وأضافت الهاجري أنه سيكون هناك ربط بين عدة جهات لمعرفة الأسعار ومراقبتها ليكون المنتج ذو جودة عالية.

من جهته قال الوكيل المساعد لقطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبدالعزيز شعيب في تصريح مماثل إن توقيع بروتوكول التعاون بين الوزارة واتحادي الجمعيات التعاونية والمزارعين جاء بعد جهود واجتماعات كثيرة بين الأطراف الثلاثة.

وأوضح شعيب “لاحظنا في الفترة الاخيرة استياء الاخوة المزارعين من عدم تمكينهم من الاستفادة من محاصليهم الزراعية خصوصا عدم إدخالها للجمعيات التعاونية”.

وأضاف إلى أن المزارعين بحاجة للاستفادة من محاصيلهم وإدخالها للجمعيات التعاونية خاصة وأنها تباع بأسعار زهيدة “إذ يتم تقطيعها وتدخل بأسعار لا تلبي الطلب والحاجة” لاسيما أن المنتج الكويتي خلال الفترة من أكتوبر حتى أبريل يكون في فترة الذروة ويلبي الامن الاستراتيجي للغذاء خلال هذه الفترة.

وذكر أن ابرز ما تم الاتفاق عليه في البروتوكول هو تمكين اتحاد المزارعين الكويتيين أن يكون الموزع لكافة المحاصيل الزراعية وإدخالها للجمعيات عبر اتحاد الجمعيات بالتعاون مع (الشؤون) عبر نظام يلزم الجمعيات إدخال الكم الأكبر من المنتجات المحلية في وقت الذروة أكثر من المستوردة.

وبين أن هذا البروتوكول يضمن الحقوق والالتزامات على جميع الاطراف ويهدف إلى حماية المزارع الكويتي وإدخال كافة المنتجات الزراعية بأسعار متساوية لكل الجمعيات التعاونية بما يسهم في القضاء على أوجه التلاعب والخلل خلال الفترة الماضية.

ولفت شعيب الى أنه سيتم الربط الالكتروني بين (الشؤون) والاتحادين لتقوم الجمعية بتحديد احتياجاتها اليومية أو الاسبوعية وترسلها لاتحاد الجمعيات الذي بدوره يحولها لاتحاد المزارعين عبر آلياته المختلفة.

وأضاف أن الاتحاد سيلبي الاحتياجات ويزودها للجمعيات عن طريق دفع حساب الموردين عبر اتحاد المزارعين والجمعيات بشكل مباشر كما سيكون لدى الاتحاد فترة سماح لتأسيس النظام الالكتروني والمقر الخاص لعملية المزايدة على المنتجات الزراعية.

وأوضح أن التفعيل سيبدأ في الأول من أكتوبر المقبل مع نزول المنتج المحلي في فترة ذروته مشيرا إلى أن الاتحاد هو الي سينشئ الشركة وذلك وفق النظام الأساسي وأن دور (الشؤون) تفعيل أدواتها الرقابية للتدقيق على مدى صحة البيانات المالية واعتماد شيكات الموردين ويعتمد كافة أمورهم المالية.

بدوره قال رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين عبدالله الدماك في تصريح مماثل إن البروتوكول يدعم المنتج الوطني ويوفر الأمن الغذائي للمواطنين والمقيمين.

وأضاف الدماك أن الشركة المساهمة ستوفر المنتجات الوطنية بأسعار تعتمد على قيمة فاتورة المزارع موضحا أن أبرز أهداف البروتوكول دخول المنتج النباتي الوطني لجميع الجمعيات التعاونية بسعر موحد وبشكل مباشر دون الحاجة للوسيط.

أما نائب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية خالد الهضيبان فقد قال في تصريحه إن توقيع البروتوكول يعد نقلة نوعية للسوق المحلية.

وأضاف الهضيبان أن الاتحاد يؤمن بدور المزارعين الكويتيين وفتح المجال لهم من خلال الجمعيات التعاونية تشجيعا لهم لافتا إلى أن آلية التوريد ستكون عبر تلقي الاتحاد طلبات من الجمعيات ومن ثم تحويلها لاتحاد المزارعين الذي سيقوم بتوفيرها مباشرة للجمعيات التعاونية.