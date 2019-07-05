نصف نهائي عربي خالص.. سيناريو “تاريخي” في أمم أفريقيا

بعد تحديد جدول مباريات دور الـ16 لكأس أمم أفريقيا، أصبح جليا أن البطولة قد تتيح “فرصة تاريخية عربية”، تتمثل في أن يكون نصف النهائي عربيا خالصا للمرة الأولى بالتاريخ.

وعزلت قرعة البطولة المنتخبات الـ4 العربية المتأهلة لدور الـ16، عن بعضها البعض، على أن يلتقوا معا في دور نصف النهائي في حال عبور دوري الـ16 وربع النهائي.

وتأهلت منتخبات مصر والجزائر والمغرب وتونس لدور الـ16 الذي ينطلق الجمعة، ورسمت خريطة المنتخبات طريقا منفصلا لكل منهما، على أن تلتقي مصر مع الجزائر ، و تونس مع المغرب ، في قمة عربية “رباعية” مرتقبة بنصف النهائي في حال تجاوز المنتخبات العربية دوري الـ16 وربع النهائي بنجاح.

وفي حال حدوث “سيناريو العرب”، فأنها ستكون المرة الأولى عبر التاريخ التي تشهد فيها البطولة “مربعا ذهبيا عربيا كاملا” منذ انطلاقها عام 1957.

وسبق أن بلغت 3 منتخبات عربية نصف النهائي ببطولة أمم أفريقيا مرة واحدة فقط، وذلك في نسخة 1980 التي أقيمت في نيجيريا ، حيث تأهلت مصر والجزائر والمغرب للمربع الذهبي، وفشل الثلاثة في تحقيق اللقب الذي ذهب لأصحاب الأرض.

ووضعت مواجهات دور الـ16 المغرب أمام بنين، ومصر أمام جنوب أفريقيا، والجزائر أمام غينيا، وتونس أمام الكاميرون.