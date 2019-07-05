قالت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الجمعة إن الحركة المرورية على جميع الطرق المكشوفة وطريق الارتال تسير بحركة طبيعية وانسيابية بعد إزالة التجمعات الرملية.

وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحفي بشأن ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بوجود تجمعات رملية على طريق الارتال وبعض المناطق المكشوفة مع عدم تواجد لوزارتي الداخلية والأشغال أنه “عار عن الصحة”.

وأوضحت أن هناك انتشار للفرق والدوريات الأمنية التابعة للادارة العامة للمرور بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة للعمل على إزالة هذه التجمعات الرملية مشيرة الى انتشار الدوريات الأمنية على الطرق لتسهيل وتسيير الحركة المرورية ومساعدة مستخدمي الطريق العالقين في حال حدوث التجمعات الرملية.

ودعت الإدارة قائدي المركبات ومستخدمي الطرق توخي الحيطة والحذر نظرا لعدم استقرار الأحوال الجوية مؤكدة أن الأجهزة الأمنية مستعدة لمواجهة أي طارئ وأن غرفة عمليات هاتف الطوارئ (112) جاهزة لتلقى أي بلاغات للتعامل معها.