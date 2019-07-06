فقدت الكويت اليوم السبت وزير الصحة ووزير التخطيط وعضو مجلس الأمة الأسبق الدكتور عبدالرحمن العوضي عن عمر يناهز 83 عاما حيث شهدت البلاد تطورا كبيرا في القطاع الصحي أثناء توليه الوزارة.

الراحل العوضي ولد في 18 ديسمبر عام 1936 وحصل على الشهادة الثانوية العامة وتلقى تعليمه الجامعي في الجامعة الأمريكية في بيروت وحصل على بكالوريوس العلوم عام 1958.

واستمر الدكتور العوضي في تلقي العلوم ما بعد المرحلة الجامعية حيث نال الدكتوراه في الطب من جامعة أبردين في المملكة المتحدة عام 1963 وحصل على ماجستير الصحة العامة من جامعة هارفرد بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1965.

وخدم الراحل بلده الكويت في شتى المجالات والقطاعات إذ عمل طبيبا مقيما في وزارة الصحة بين عامي 1963 و1965 ومقرر لجنة التخطيط في وزارة الصحة عام 1965 وطبيبا مسجلا في مستشفيات وزارة الصحة منذ عام 1966 حتى 1969.

وكان شغل منصب المدير المساعد لإدارة الخدمات الوقائية في وزارة الصحة عام 1969 ومنصب الوكيل المساعد للخدمات الوقائية من 1970 حتى 1975.

أما عن حياته السياسية فقد دخل الراحل العوضي معترك السياسية منذ عام 1975 عندما اختير عضوا في مجلس الآمة من عام 1975 حتى 1980 واختير وزيرا للصحة العامة من عام 1975 حتى 1983.

كما شغل منصب وزير الصحة العامة ووزير التخطيط منذ عام 1983 حتى 1986 ووزير التخطيط من عام 1988 حتى 1990 ووزيرا للدولة لشؤون مجلس الوزراء عامي 1990 و1991.

وخلال وجوده في وزارة الصحة لأكثر من عشر سنوات شهدت الكويت نهضة صحية شاملة حيث بنيت أغلب المستشفيات وتطورت البعثة الطبية للحج.

وعلى المستوى الدولي والإقليمي فقد شغل الراحل العوضي عددا من المناصب أبرزها رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العرب من عام 1976 حتى 1987 ورئيس مجلس حماية البيئة في الكويت من عام 1980 حتى 1987 والأمين التنفيذي للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية عام 1981.

ونال الدكتور العوضي عددا من الدرجات الفخرية أبرزها الزمالة الفخرية للكلية الملكية للطب – أيرلندا عام 1977 ودكتوراه القانون الفخرية من جامعة سي شيخ بون – كوريا عام 1977 والزمالة الفخرية في الكلية الملكية للجراحين والأطباء (جلاسكجو) المملكة المتحدة عام 1982 والزمالة الفخرية للجمعية الأمريكية للصحة العامة 1982.

ولعب الراحل دورا رئيسيا في العديد من الجمعيات التنفيذية لمجلس وزراء الصحة العرب ومجلس حماية البيئة ومجلس حماية البيئة البحرية كما شغل منصب الأمين العام للمركز العربي للأدب الطبي ورئيس المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية.

وكان عضوا في المجلس التنفيذي ورئيسا للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية وعضوا في المجلس الاستشاري الإقليمي لمكافحة المخدرات التابع للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بمنطقة شرق ‏المتوسط عام 2002 وأثرت مساهماته في تطوير الصحة العامة في العالم العربي.

وتم تكريم الفقيد في عدد من المناسبات إذ تم تكريمه من قبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في عام 2011 ضمن مجموعة الأطباء الذين خدموا الكويت 30 عاما وحصل على جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية في عام 2008.

كما منح المنتدى العربي للبيئة والتنمية التابع للجامعة العربية في عام 2016 الدكتور العوضي جائزة (انجازات العمر البيئية) تقديرا لدوره في خدمة الصحة العامة والبيئة.