ميسي يريد تحويل غضبه لابتسامة وداع

قال تقرير صحفي كتالوني إن ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين، يرغب في المشاركة أمام تشيلي، اليوم السبت، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كوبا أمريكا 2019.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو“، فإن ميسي يريد توديع كوبا أمريكا بابتسامة، من خلال الانتصار على تشيلي وحصد المركز الثالث.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليونيل سكالوني، مدرب الأرجنتين، كان من الممكن أن يطلب من ميسي وبعض زملائه الحصول على راحة، لكن “البرغوث” لديه حالة غضب، ويريد أن يحولها إلى طاقة خلال موقعة تشيلي.

ولن يلعب لوتارو مارتينيز وماركوس أكونيا المباراة للإيقاف، وسيشارك بدلًا منهما اليوم لو سيلسو وباولو ديبالا.

يذكر أن الأرجنتين خسرت أمام البرازيل بهدفين دون رد، في الدور قبل النهائي.

ووجه راقصو التانجو اتهامات للتحكيم بالتسبب في هذه الهزيمة، التي جاءت رغم الأداء الجيد لرفاق ليونيل ميسي.