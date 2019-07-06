دي يونج يختار رقم قميصه في برشلونة

كشف الهولندي فرينكي دي يونج، لاعب خط وسط برشلونة، عن رقم القميص الذي يريد أن يرتديه مع البارسا، بعد إتمام انتقاله بشكل رسمي.

وأبدى دي يونج، رغبته في ارتداء القميص رقم 21، وهو القميص الذي كان يرتديه حين كان لاعبًا في صفوف أياكس، لكن حاليًا يرتديه كارليس ألينيا في البارسا.

وقال دي يونج خلال تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو “لقد حضرت عائلتي، تقديمي في برشلونة، باستثناء جدي هانز دي يونج، والذي رحل عن عالمنا أثناء الاحتفال بعيد ميلادي الـ 21”.

وأضاف “أنا نادم لأنه لم يستطع أن يعيش هذه التجربة معي، لكني أكثر سعادة أيضًا لحضور بقية أفراد عائلتي”.

وعن ارتداء ألينيا هذا القميص، أجاب “أنا مرتاح لهذا الرقم، ويمكنني الحصول على رقم آخر، ولكن من الجيد أن أمنح التقدير المطلوب للآخرين”.

وقدم برشلونة، دي يونج، أمس الجمعة للجماهير ووسائل الإعلام في ملعب الكامب نو، بحضور ما يقرب من 19 ألف مشجع كتالوني.