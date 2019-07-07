أحرز المنتخب الأرجنتيني المركز الثالث في بطولة (كوبا أمريكا) 2019 لكرة القدم وذلك بعد فوزه في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على منتخب تشيلي بهدفين لهدف وحيد.

وبذلك يكون المنتخب الارجنتيني قد ثأر جزئيا من خصمه الذي أحرز اللقب على حسابه في النسختين الأخيرتين.

وسجل هدفي الأرجنتين سيرجيو أغويرو في الدقيقة 12 وباولو ديبالا في الدقيقة 22 بينما سجل لتشيلي أرتورو فيدال من ركلة جزاء في الدقيقة 59.

وأكمل الفريقان المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 37 بعد طرد كل من نجم الأرجنتين ليونيل ميسي ومدافع تشيلي غاري ميديل بسبب إشكال حصل بينهما.

يذكر أن هذين المنتخبين خاضا المباراة النهائية في النسختين السابقتين عامي 2015 و2016 وفي كل مرة أحرز المنتخب التشيلي اللقب.

وتقام غدا المباراة النهائية بين منتخبي البرازيل المضيف وبيرو الذي شكل مفاجأة بوصوله الى النهائي علما بأن المنتخبين تقابلا في دور المجموعات وحققت البرازيل في حينها فوزا ساحقا بخمسة أهداف نظيفة.