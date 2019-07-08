قرغيزستان.. جمهورية بلا “بدون”

في إنجاز يضاف لجهود المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للقضاء على انعدام الجنسية، أصبحت جمهورية قيرغيزستان اليوم مثالاً رائداً من حيث إمكانية استئصال حالات انعدام الجنسية وذلك بعدما انخفض عدد الأشخاص عديمي الجنسية في البلاد من أكثر من 13,000 إلى الصفر في غضون خمس سنوات فقط.

ففي احتفال أقيم صباح هذا اليوم في العاصمة، تم إصدار شهادات ميلاد وجوازات سفر لـ 50 شخصاً من عديمي الجنسية السابقين، من بينهم 15 طفلاً، ليتحولوا إلى مواطنين. وكانت هذه المجموعة آخر الأشخاص عديمي الجنسية المعروفين في قيرغيزستان وسوف يتمتعون من الآن فصاعداً بنفس الحقوق التي يتمتع بها أي مواطن آخر.

وقد أدى انهيار الاتحاد السوفييتي في تسعينيات القرن الماضي إلى جعل مئات الآلاف في جميع أنحاء آسيا الوسطى من عديمي الجنسية، بما في ذلك قيرغيزستان. وبتشجيع من حملة #أنا_أنتمي التي أطلقتها المفوضية في عام 2014 لإنهاء حالات انعدام الجنسية، حددت الحكومة والشركاء 13,700 شخص من دون جنسية في البلاد، من ضمنهم أكثر من 2,000 طفل.

وقال فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: “إن قيادة قرغيزستان في إيجاد حلول لحالات انعدام الجنسية المعروفة لهو مثال رائع وآمل أن يشيد به الآخرون ويتعلموا منه، وأهنئ كل الذين حصلوا على الجنسية اليوم”.

هذا ويطال تأثير انعدام الجنسية ملايين الأشخاص حول العالم، وغالباً ما يحرمهم هذا الوضع من الحقوق الأساسية والاعتراف الرسمي الذي يعتبره معظم الناس أمراً مفروغاً منه. ووفقاً لتقارير 78 دولة، هناك حوالي 3.9 مليون شخص عديم الجنسية، لكن المفوضية تعتقد بأن العدد الإجمالي الحقيقي هو أعلى بكثير.