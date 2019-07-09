ترمب يعتمد أوراق السفيرة #السعودية ريما بنت بندر

قدمت سفيرة المملكة السعودية لدى الولايات المتحدة، الأميرة ريما بنت بندر، أوراق اعتمادها اليوم، الإثنين، للرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، متعهدة بـ “بذل كافة الجهود” لخدمة مصالح السعودية ومواطنيها وتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

ونقلت الأميرة ريما أثناء الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الحراسة، للرئيس الأميركي وتمنياتهما بدوام التقدم والرّخاء للشعب الأميركي.

ووصفت سفيرة خادم الحرمين في واشنطن العلاقات السعودية الأميركية بالتاريخية والاستراتيجية التي تقوم على التعاون الوثيق والمصالح المشتركة، مؤكّدة حرصها على بذل كل الجهود لتعزيز التعاون بين البلدين الحليفين في المجالات كافّة، وفق ما نقلت وكالة الأخبار السعودية.