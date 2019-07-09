اعتمد الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم المعايير الجديدة لتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج الكويت وذلك تمهيدا لتطبيقها على الجامعات لتحديث القوائم.

وأكد المدير العام للجهاز الدكتور حمد العدواني في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء عقب اجتماع مجلس إدارة الجهاز أن مجلس الادارة وافق على المعايير المستحدثة لتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج الكويت التي وضعتها اللجان المتخصصة في الجهاز.

وأوضح العدواني أن الاجتماع ناقش آخر مستجدات المعايير الاكاديمية وضوابط التقييم والجودة وقوائم الجامعات المعتمدة في بعض الدول مبينا أن المجلس وافق أيضا على القوائم الجديدة للجامعات المعتمدة في كل من فرنسا وبريطانيا كما وافق على قائمة الجامعات المعتمدة للطلبة ذوي الإعاقة.

وثمن جهود أعضاء مجلس إدارة الجهاز والتعاون المثمر مع وزارة التعليم العالي والعمل الدؤوب لموظفي الجهاز وأعضاء اللجان العاملة فيه التي ساهمت جميعا في التحسين المستمر للمخرجات الاكاديمية.