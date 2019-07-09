رحبت السعودية اليوم الثلاثاء بضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام الذين بدأت طلائعهم تصل إلى المملكة لأداء حج هذا العام.

ووجه مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين القطاعات الحكومية والأهلية للحرص على تيسير أداء جميع الحجاج مناسكهم وتوفير الأمن والاستقرار والهدوء لهم والارتقاء بالخدمات المقدمة في المنافذ البرية والبحرية والجوية وفي مختلف المرافق.

وقال وزير الإعلام السعودي تركي الشبانة في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية ان المجلس جدد بهذا الشأن دعوته حجاج بيت الله الحرام للتفرغ لأداء شعائر الحج ومراعاة خصوصية الأماكن المقدسة وروحانيتها والابتعاد عما يعكر صفو الحج وسكينته برفع أي شعارات سياسية أو مذهبية.

واكد الشبانة ان السعودية لن تقبل مثل هذه التصرفات بأي حال من الأحوال وستتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة كافة للحؤول دون القيام بها وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات حيال من يقدم على ذلك.