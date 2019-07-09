وفيات يوم الثلاثاء 9 يوليو 2019

فاطمة غيث عبدالله اليوسف، زوجة محمد سليمان السمحان، «71 عاماً»، شيعت، للرجال: الرميثية، ق9، شارع أبو حنيفة، م23، للنساء: السلام، ق7، ش714، م19، ت: 66161610 – 66690466.

هادي مبارك مرزوق بن مشحن العازمي، «79 عاماً»، شيع، للرجال: الفردوس، ق6، بجوار مسجد العدواني، للنساء: الفردوس، ق6، الشارع الأول، ج6، م20، ت: 97944441 – 66558960.

رجب عبدالوهاب أحمد الفيلكاوي، «84 عاماً»، شيع، للرجال: هدية، ق5، ش27، م17، للنساء: فهد الأحمد، ق3، ش333، م82، ت: 55037778.

شريفة إبراهيم عبدالعزيز الأحمد، زوجة عبدالكريم أحمد عبدالله الأحمد، «65 عاماً»، شيعت، للرجال: الفيحاء، ق4، ش46، م2، ديوان الأحمد، للنساء: بيان، ق6، ش2، م44، ت: 66655660 – 99614245.

عبدالخضر علي حسين إبراهيم، «90 عاماً»، شيع، للرجال: مسجد السيد عبدالله العالم، شرق، بجانب حسينية معرفي القديمة، للنساء: الجابرية، ق7، ش2، م59، ت: 99611639.

فوزية عبدالكريم قاسم البلوشي، زوجة حمود دغيمان المطيري، «60 عاماً»، شيعت، حسينية الحيدرية، السالمية، ق12، شارع سبأ، م220، ت: 55629166 – 66073646.