طقس عطلة نهاية الاسبوع: حار ورياح مغبرة

توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية استمرار الطقس شديد الحرارة نهارا خلال ال 72ساعة القادمة ويصبح ليلا حارا إلى حار نسبيا في آخره مع نشاط للرياح الشمالية الغربية في بعض الفترات يؤدى الى اثارة الغبار وانخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق خاصة خلال ساعات النهار.

وقال مراقب التنبؤات الجوية في الإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إن البلاد لا تزال متأثرة بامتداد منخفض الهند الموسمي الذي يمد المنطقة بكتل هوائية حارة وجافة نسبيا وتتميز بوجود انحدار في الضغط والحرارة مما يؤدي إلى نشاط في الرياح.

وأضاف القراوي أن الطقس المتوقع نهار اليوم شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات تتراوح بين 12 و40 كيلومترا في الساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 47 و49 درجة مئوية والبحر خفيف إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.

وأوضح أن الطقس الليلة يكون حارا إلى حار نسبيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح بين 12 و35 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 29 و31 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج ما بين 2 و4 أقدام.

وعن الطقس نهار يوم غد الجمعة أفاد بأنه يكون شديد الحرارة والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشيطة السرعة تتراوح بين 20 و50 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 47 و49 درجة مئوية وحالة البحر معتدل إلى عالي الموج ما بين 3 و6 أقدام.

وذكر ان الطقس ليل غد يكون حارا إلى حار نسبيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات وتتراوح ما بين 15 و40 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة مابين 30 و32 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.

وحول الطقس نهار يوم بعد غد السبت بين القراوي أنه يكون شديد الحرارة والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشيطة السرعة ما بين 25 و55 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 46 و48 درجة مئوية وحالة البحر معتدل إلى عالي الموج ما بين 3 و7 أقدام.

وعن الطقس ليل السبت أشار إلى أنه يكون حارا إلى حار نسبيا والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتتراوح بين 20 و45 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 29 و32 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحياناً ما بين 2 6 أقدام.