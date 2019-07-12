“الجمارك”: ضبط نحو 10 ملايين حبة مخدرة قادمة من دولة آسيوية

أعلنت الادارة العامة للجمارك الكويتية اليوم الجمعة أن إدارة المستودعات الجمركية بميناء الشويخ تمكنت من ضبط نحو 10 ملايين حبة مخدرة من نوع (تامول اكس 225) المدرجة ضمن جدول المواد المصنفة باعتبارها مؤثرات عقلية محظورة.

وقال مدير عام (الجمارك) المستشار جمال الجلاوي في بيان صحفي إن هذه الضبطية تعد “من أضخم عمليات تهريب المواد المحظورة” مشيدا بيقظة رجال الجمارك الكويتية الذين هم على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم في حفظ أمن وأمان الوطن.

وأوضح الجلاوي أن هذه الشحنة جاءت في حاوية من دولة آسيوية مبينا أن مستوردها حاول تمريرها الى داخل البلاد وعند فشله في ذلك طلب إعادة تصديرها مرة ثانية للخارج.

من جانبه قال عضو لجنة الإعلام الجمركي مراقب الاستيداع والتفتيش في ميناء الشويخ مساعد الحليلة وفق البيان إنه تم الاشتباه في حاوية 40 قدم قادمة من دولة آسيوية تضمن البيان الجمركي الخاص بها أنها تحتوي على أدوات كهربائية وطبية ومراوح كهربائية.

وبين الحليلة أنه عند طلب المستورد إعادة تصدير الحاوية بعد فشله في إدخالها تم اتخاذ إجراء التفتيش وفقا للاجراءات الجمركية المتبعة حيث كان هناك اشتباه بها.

وذكر أنه عند تنزيل جانب من البضائع للتدقيق كشف المراقب بأن الصناديق الكرتونية المخصصة للبضائع معبأة بالحبوب المخدرة وتم الاستعلام عنها ووضعها بأجهزة الكشف عن المواد المحظورة فتبين انها عقار (تامول اكس 225)