تركيا.. أردوغان يدعم فكرة مواطن لتخصيص عيدٍ لزراعة الأشجار

أيّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فكرة طرحها أحد المواطنين على موقع “تويتر”، لإعلان يوم عيد لزراعة الأشجار في تركيا.

وأعاد أردوغان تغريدة لأحد الشبان الداعين لفكرة إعلان العيد، معلقا عليها بالقول: “هذه فكرة جميلة جدا أنس (اسم المواطن)، نحن عملنا ونعمل دائما لجعل تركيا خضراء”.

وأضاف أردوغان: “ولجعل في تركيا عيدا وطنيا للتشجير، سأقوم أنا وزملائي ببذل الجهود في ذلك كما في كل وقت”.

واستخدم الرئيس التركي في تغريدته رموزا تعبيرية تضمنت شجرة والعلم التركي.

بدوره، رد المواطن “أنس” على استجابة أردوغان قائلا: “سيدي الرئيس، سعيد جدا بالاستجابة لدعوتي، ونحن ممتنون لكم لأنكم أصبحتم صوتا للشباب “.