وفيات يوم السبت 13 يوليو 2019

وضحة عبدالمحسن مرزوق العتيبي، أرملة ندا غزاي الرقاص العتيبي، «70 عاماً»، شيعت، بيان، ق6، ش3، م48، ت: 55510114 – 66610114.

زايد عواد فوزان الفضلي، «64 عاماً»، شيع، جابر العلي، ق3، ش17، م16، ت: 99507749 – 55221142.

عائدة جرجس سلوم، «68 عاماً»، شيعت، للرجال: في مقبرة الصليبخات فقط، للنساء: المسايل، ق1، ش101، م336B، ت: 96666106.

عبدالمحسن إبراهيم عبدالمحسن سكيني، «62 عاماً»، شيع، للرجال: الروضة، ق2، صالة دسمان، للنساء: الصليبخات، ق2، ش104، م10، ت: 97923336 – 66814666 – 65554249.

محمد حمود حسن الرشيدي، «49 عاماً»، شيع، للرجال: القيروان، ق1، ش109، م40، للنساء: سعد العبدالله، ق11، ش185، م9، ت: 97609448 – 55344380.

خلف سعيد محمد بن سلامة، «83 عاماً»، شيع، للرجال: الروضة، ق3، شارع شهاب البحر، م35، للنساء: العديلية، ق1، ش12، م3، ت: 97557557 – 96955555.

قبلان محمد قبلان العبيان، «61 عاماً»، شيع، للرجال: سلوى، ق1، ش100، «شارع سالم بن تويم الدوري»، م25، للنساء: سلوى، ق2، شارع عبدالرحمن الغافقي، م22، ت: 99374405 – 99669207.

موان طفيل مقذل العازمي، «70 عاماً»، شيع، صباح الناصر، ق3، ش13، م47، مقابل الدائري السادس، ت: 99084945 – 99049701.

محمد جارالله إبراهيم الحبيب، «63 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الأحد، للرجال: قرطبة، ق3، ش3، ج7، م14، للنساء: العدان، ق4، ش18، م34، ت: 98881345 – 98888038.