أصدر وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح، عدة قرارات وزارية بحركة تدوير محدودة لرؤساء المكاتب الصحية بالخارج والملحقين الصحيين وذلك على النحو التالي :
_ نقل الدكتور //فيصل شهاب من المكتب الصحي بلندن للعمل بوظيفة رئيس المكتب الصحي بواشنطن .
_ نقل الدكتور / علي العنزي من المكتب الصحي بواشنطن للعمل بوظيفة رئيس المكتب الصحي بالأردن
_ نقل الدكتور/ منصور صرخوه من المكتب الصحي بالقاهرة للعمل بمكتب السيد وكيل الوزارة
_ نقل الدكتور / بدر العنزي من المكتب الصحي بالأردن للعمل بمكتب السيد وكيل الوزارة
علي إن تسري تلك القرارات اعتبارا من ١٨ أغسطس القادم
كما تم تكليف الدكتور/ خالد العبدالغني بالإضافة لعمله بالإشراف علي المرضي الكويتيين المتواجدين بجمهورية المانيا بدلا من الدكتور / عبدالعزيز الرشيد وذلك اعتبارا من الأول من أغسطس القادم
وزير الصحة يجري تدويراً بالمكاتب الصحية بالخارج
أصدر وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح، عدة قرارات وزارية بحركة تدوير محدودة لرؤساء المكاتب الصحية بالخارج والملحقين الصحيين وذلك على النحو التالي :
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