وزير الصحة يجري تدويراً بالمكاتب الصحية بالخارج

أصدر وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح، عدة قرارات وزارية بحركة تدوير محدودة لرؤساء المكاتب الصحية بالخارج والملحقين الصحيين وذلك على النحو التالي :

_ نقل الدكتور //فيصل شهاب من المكتب الصحي بلندن للعمل بوظيفة رئيس المكتب الصحي ب‍واشنطن .

_ نقل الدكتور / علي العنزي من المكتب الصحي بواشنطن للعمل بوظيفة رئيس المكتب الصحي بالأردن

_ نقل الدكتور/ منصور صرخوه من المكتب الصحي بالقاهرة للعمل بمكتب السيد وكيل الوزارة

_ نقل الدكتور / بدر العنزي من المكتب الصحي بالأردن للعمل بمكتب السيد وكيل الوزارة

علي إن تسري تلك القرارات اعتبارا من ١٨ أغسطس القادم

كما تم تكليف الدكتور/ خالد العبدالغني بالإضافة لعمله بالإشراف علي المرضي الكويتيين المتواجدين بجمهورية المانيا بدلا من الدكتور / عبدالعزيز الرشيد وذلك اعتبارا من الأول من أغسطس القادم