محليات

وزير الصحة يجري تدويراً بالمكاتب الصحية بالخارج

منذ 5 ساعات
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أصدر وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح، عدة قرارات وزارية بحركة تدوير محدودة لرؤساء المكاتب الصحية بالخارج والملحقين الصحيين وذلك على النحو التالي :
_ نقل الدكتور //فيصل شهاب من المكتب الصحي بلندن للعمل بوظيفة رئيس المكتب الصحي ب‍واشنطن .
_ نقل الدكتور / علي العنزي من المكتب الصحي بواشنطن للعمل بوظيفة رئيس المكتب الصحي بالأردن
_ نقل الدكتور/ منصور صرخوه من المكتب الصحي بالقاهرة للعمل بمكتب السيد وكيل الوزارة
_ نقل الدكتور / بدر العنزي من المكتب الصحي بالأردن للعمل بمكتب السيد وكيل الوزارة
علي إن تسري تلك القرارات اعتبارا من ١٨ أغسطس القادم
كما تم تكليف الدكتور/ خالد العبدالغني بالإضافة لعمله بالإشراف علي المرضي الكويتيين المتواجدين بجمهورية المانيا بدلا من الدكتور / عبدالعزيز الرشيد وذلك اعتبارا من الأول من أغسطس القادم

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