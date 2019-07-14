اعلنت مجموعة زين عن تحقيق (زين السعودية) أرباحا صافية بلغت 260 مليون ريال سعودي ( 2ر69 مليون دولار امريكي) في النصف الاول من 2019.

وقالت المجموعة في بيان صحفي اليوم الأحد أن الشركة سجلت معدلات نمو قياسية على كافة مؤشراتها المالية اذ سجلت ايرادات في هذه الفترة 15ر4 مليار ريال (نحو 1ر1 مليار دولار) بنسبة نمو 17 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحت ان الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات سجلت نموا قياسيا بلغ 9ر1 مليار ريال (نحو 4ر506 مليون دولار) بزيادة بلغت 60 في المئة عن نفس الفترة من العام الماضي في حين بلغت قاعدة عملاء الشركة 3ر8 مليون عميل.

وبينت ان الإيرادات سجلت زيادة قدرها 11 في المئة لتصل إلى 1ر2 مليار ريال (نحو 548 مليون دولار) وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 53 في المئة لتصل إلى نحو 944 مليون ريال (نحو 251 مليون دولار) وهو ما حقق هامش أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 46 في المئة.

وأوضحت الشركة أن أرباحها الصافية عن فترة الربع الثاني من العام المالي الجاري ارتفعت لتصل إلى نحو 130 مليون ريال (نحو 7ر34 مليون دولار) وهو ما يعكس عمليات التحول الجذرية التي تمر بها العمليات التشغيلية للشركة خلال هذه الفترة.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة شركة زين السعودية ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي أن هذه الفترة شهدت المزيد من التطورات الإيجابية على صعيد عمليات الشركة التشغيلية والتجارية وهو ما انعكس بقوة على مستويات النمو لمؤشراتها المالية فضلا عن نجاح الشركة في تمويل تسهيلات بإبرام اتفاقية مرابحة مع تحالف من بنوك إقليمية.

وأضاف الخرافي وفقا للبيان ان “الشركة مستمرة في استثماراتها في ترقية الشبكة والتوسع في خدمات الألياف الضوئية للمنزل وتنفيذ الاستراتيجيات المبتكرة في قطاع المشاريع والأعمال ال(بي تو بي) والمدن الذكية لتعزيز تدفقاتها النقدية”.

وبين ان “الاستثمارات التي تقوم بها شركة زين واعتمادها المستمر على التكنولوجيات الحديثة يدعم التطورات الإيجابية التي تشهدها البيئة الاستثمارية والاقتصادية والتي اكتسبت دعما حقيقيا من قيادة المملكة”.