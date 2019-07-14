الجارالله خطأ مذيعة العربية جسيم ويستوجب الاعتذار

قال نائب وزير الخارجية خالد الجارالله أن الخطأ الذي ارتكبته مذيعة قناة العربية كان خطأ جسيما يستدعي ويستوجب من قناة العربية المبادرة والمسارعة في تقديم اعتذار لتصحيح ما بدر منهم باعتبار ان الكويت عملت وستواصل عملها لرأب الصدع الخليجي، لافتا الى ان هذا الخطأ الجسيم لا ينسجم ولا يتفق على الإطلاق مع مصداقية وموضوعية قناة العربية وبالتالي ما حدث هو خدش لهذه المصداقية والمهنية لقناة كبيرة.

وقال في تصريح على هامش حضوره الاستقبال بمناسبة العيد الوطني الفرنسي ان وزارة الإعلام قد اصدرت بيانا حددت فيه موقف الكويت مما جاء من إساءة من مذيعة قناة العربية والذي اساء للكويت، لافتا الى ان وزارة الإعلام قد تواصلت مع مكتب العربية بالكويت. وتابع ما هكذا تكافأ الكويت على جهودها لتحقيق الوحدة في الموقف الخليجي والتماسك بين ابنائها، لافتا الى ان الكويت تبذل جهودا متواصلة وتدعو دائما وباستمرار لإيقاف هذه الحملات الإعلامية التي تسيء وتمس العلاقات الأخوية.