وفيات يوم الاحد 14 يوليو 2019

الشيخ حمود عادل إبراهيم الحمود الجراح الصباح، «30 عاماً»، التشييع التاسعة صباح الاثنين، للرجال: ديوان أسرة آل الصباح، قصر بيان، «الاثنين والثلاثاء فقط»، للنساء: مشرف، ق2، ش8، م11، ت: 25398888 – 25384876.

دانة سعد العلي، «73 عاماً»، شيعت، للرجال: قرطبة قطعة 2، ش دمشق، م125، «ديوان عبدالله ومبارك سالم العلي الصباح»، للنساء: قرطبة، ق2، ش دمشق، م125، ت: 97116000.

فاطمة إبراهيم علي عباس، زوجة حسين علي هاشم العلي، «63 عاماً»، شيعت، للرجال: مشرف، مسجد الوزان، للنساء: صباح السالم، ق5، ش1، ج6، م34، ت: 66636552 – 69982004.

سعود عبيد سالم الحريص، «41 عاماً»، شيع، للرجال: سلوى، ق6، ش المتنبي، م36، «ديوان النائب مبارك الحريص»، للنساء: صباح السالم، ق5، ش الأول، ج13، م21، ت: 99084399 – 99639793 – 65060705.

أحمد علي محمد المشموم، «84 عاماً»، شيع، للرجال: المنصورية، حسينية المشموم، ق2، ش25، م8، للنساء: الأندلس، ق5، ش2، م102، ت: 99502060 – 99612006.

حسين علي أحمد محمد، «62 عاماً»، شيع، للرجال: سلوى، ق3، ش2، م48أ، للنساء: العدان، ق2، ش50، م6، ت: 99208222 – 50529696.

صلف مزيد ماشع المطيري، «68 عاماً»، التشييع التاسعة صباح الاثنين، الرحاب، ق1، ش10، م1، ت: 51143434.