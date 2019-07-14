فاز الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف الاول عالميا اليوم الاحد ببطولة ويمبلدون للتنس (فردي الرجال) للمرة الخامسة بعد فوزه على السويسري روجر فيدرير المصنف الثالث عالميا والثاني عشبيا بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين.

وتمكن دجوكوفيتش خلال “لقاء القمة” من بطولة ويمبلدون (غراند سلام) التي تستضيفها لندن من الفوز بالمجموعة الاولى بنتيجة (6-7) والثالثة (6-7) والخامسة (12-13) فيما كانت المجموعة الثانية من نصيب فيدرير بنتيجة (1-6) والرابعة (4-6).

وحقق دجوكوفيتش لقب البطولة خمس مرات في حين حقق فيدرير لقب البطولة ثماني مرات.(النهاية) ع ع ح