أصدر وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الاثنين تعليماته لوكيل الوزارة بتشكيل اللجان الطبية العليا للعلاج بالخارج المنصوص عليها باللائحة الجديدة.

وقالت الوزارة في بيان صحافي ان هذه اللجان ستتولى دراسة وتحديد مدى أحقية المرضى للعلاج بالخارج أو توفير العلاج بالداخل من قبل استشاريين محليين او استشاريين زوار مع وضع خطة علاجية محددة للمرضى يتابعها الاطباء المعالجون سواء بالداخل او الخارج.

وأوضحت أن اللجان الطبية العليا المنصوص عليها باللائحة الجديدة هي اللجنة الطبية العليا للعلاج بالخارج (لشؤون المرضى بالخارج) واللجنة الطبية العليا للعلاج بالخارج (الجراحية) واللجنة الطبية العليا للعلاج بالخارج (غير الجراحية) اضافة الى اللجنة الطبية العليا للعلاج بالخارج (الاستشاريين المحليين والزوار).

واشارت إلى ان كل لجنة من هذه اللجان ستتولى المهام والاختصاصات المخولة لها بموجب اللائحة الجديدة.