أكدت جامعة الكويت عدم وجود أي إصابات بشرية في الحريق الذي اندلع في مبنى (31 خ) بكلية العلوم في منطقة الخالدية.

وأضافت الجامعة في بيان صحفي اليوم الاثنين أن الجهات المعنية قامت بإخلاء المبنى وتم التعامل والسيطرة على الحريق من قبل الجامعة والإدارة العامة للاطفاء بالتعاون مع وزارة الداخلية حيث تم توفير اسعاف ومسعفين من وزارة الصحة.

وأفادت بأنه يجري العمل حاليا على استئناف العمل واستخدام المبنى مشيرة إلى أن الإدارة الجامعية بانتظار تقرير الإدارة العامة للاطفاء للوقوف على أسباب الحريق.