وفيات يوم الاثنين 15 يوليو 2019

حصة مقذل سفر العازمي، أرملة مرثع حمدان العازمي، 89 عاما، «شيعت»، رجال: الفردوس، ق9، ش1، ج3، م9، تلفون: 50600775، نساء: شمال غرب الصليبخات، ق2، ش238، م445، تلفون: 50608800.

سكينة محمد عبدالله، أرملة غلوم حسن محمد، 93 عاما، «شيعت»، رجال: بيان، مسجد الامام الحسن، نساء: الرميثية، ق10، ش معاذ بن جبل، ج105، م11، «العزاء يبدأ اليوم الثلاثاء»، تلفون: 99130303.

عبدالمحسن عبدالله السعد، 96 عاما، «شيع»، رجال: الخالدية، ق4، ش49، م3، ديوان المنيفي، نساء: الخالدية، ق4، ش45، م7.

فاطمة عبدالمجيد عبدالغني، أرملة عبدالله عبدالواحد الرشود، 84 عاما، «شيعت»، رجال: الصديق، ق4، ش401، م63، تلفون: 66117111، نساء: الشهداء، ق4، ش418، م12.

وليد خالد عبدالله حسين الشعبان، 36 عاما، «شيع»، رجال: الجابرية، ق5، ش3، م53، تلفون: 99800760، نساء: قرطبة، ق4، ش5، ج1، م21، تلفون: 98011160.

أنيسة عنكوش كعيد، أرملة فالح علي حزام الميع، 73 عاما، «شيعت»، الصباحية، ق2، ش9، م740، تلفون: 55852323، 97111208.

شاكر سعد عبدالكريم السعد، 72 عاما، «شيع»، رجال: عبدالله المبارك، ق9، ش909، م3، تلفون: 99205569، نساء: العدان، ق4، ش6، م31.

إبراهيم يوسف أحمد الخليل، 74 عاما، «شيع»، رجال: الزهراء، ق2، ش مجرن أحمد الحمد، م33، تلفون: 99600635، نساء: صباح السالم، ق10، ش2، ج3، م11، تلفون: 90066956.

عباس سالم فرحان العنزي، 81 عاما، «شيع»، الصليبخات، ق3، ش7، م11، تلفون: 99052883، 99369889.

عابر غثا فيحان الهدية العازمي، 83 عاما، «شيع»، سعد العبدالله، ق9، ش903، م41، تلفون: 65050033.

خزنة فالح سبيت العازمي، 84 عاما، «شيعت»، رجال: القصور، ق3، ش16، م31، تلفون: 94915005، نساء: فهد الأحمد، ق4، ش406، م6.