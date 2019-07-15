وافق مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه الأسبوعي الذي عقد اليوم الإثنين برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح على تشكيل اللجنة العليا لقيادة وتنسيق الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

وتكون اللجنة بحسب البيان الصادر عن مجلس الوزراء مسؤولة عن الإشراف العام على حسن تنفيذ (الاستراتيجية) وتوفير التوجيهات اللازمة لذلك ومراجعة وإقرار ونشر التقارير المتعلقة بالتنفيذ والرصد والتقييم وإدخال أي تعديلات جوهرية على الاستراتيجية وخطط تنفيذها عند الاقتضاء.

وتأتي اللجنة برئاسة الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) وعضوية ممثلين عن الجهات التالية (مجلس الأمة- المجلس الأعلى للقضاء- النيابة العامة- وزارة العدل- وزارة الداخلية- وزارة المالية- وزارة التجارة والصناعة- وزارة التربية- وزارة التعليم العالي- وزارة الإعلام- ديوان الخدمة المدنية- مجلس الجامعات الخاصة- هيئة أسواق المال- الجهاز المركزي للمناقصات العامة- الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات- غرفة تجارة وصناعة الكويت- جمعية الشفافية الكويتية).